locustsucol написав:Как уложат, так и уберут, как было с южным потоком. Все это игра запоребрика просто на эмоции, против всех правил, здравого смысла и законов.
Какой конкретно закон нарушила фрау Меркель, вписавшись в Северный поток-2?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 02:01
Re: У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку
Какой конкретно закон нарушила фрау Меркель, вписавшись в Северный поток-2?
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:29
Re: У Німеччині почали укладання труб для
Смотрю два порохобота мантру уже повторили, только забыли упомянуть что вместо Южного появился Турецкий, да Болгария свое решение как-бы поменяла, но то такэ...
Никто ничего не остановит, немцы даже начали строительство СПГ терминала в Брунсбюттеле,что бы все были довольны, так что через пару лет ГТС можно будет успешно использовать для реального реверса из ЕС, цена, конечно, будет супер европейская, но украинцы народ богатый - любую потянут.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:54
Re: укладання
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35
Re: У Німеччині почали укладання труб для
ну как минимум несколько ярдов в бюджет, и не надо рассказывать, что он крадётся на 100%. поступления от группы нафтогаз составили около 14% всех доходов государственного бюджета в 2017 году.
а тебе что с того, что построят сп2? в чём твой профит?
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:00
Pegasmaster, ну так сделать цену на газ 25 грн/куб - бюджет еще больше получит! А то что какую-то часть украдут или выпишут себе в качестве премий - так это ж ерунда - народ у нас богатый и терпеливый. Так?
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