RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Німеччині почали укладання
труб для "Північного потоку-2"

У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 02:01

Re: У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку

locustsucol написав:Как уложат, так и уберут, как было с южным потоком. Все это игра запоребрика просто на эмоции, против всех правил, здравого смысла и законов.

Какой конкретно закон нарушила фрау Меркель, вписавшись в Северный поток-2?
freeze
4
 
Повідомлень: 7925
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2213 раз.
Подякували: 3099 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:29

Re: У Німеччині почали укладання труб для

Смотрю два порохобота мантру уже повторили, только забыли упомянуть что вместо Южного появился Турецкий, да Болгария свое решение как-бы поменяла, но то такэ...
Никто ничего не остановит, немцы даже начали строительство СПГ терминала в Брунсбюттеле,что бы все были довольны, так что через пару лет ГТС можно будет успешно использовать для реального реверса из ЕС, цена, конечно, будет супер европейская, но украинцы народ богатый - любую потянут.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:54

Re: укладання

  locustsucol написав:Как уложат, так и уберут, как было

Хорошо, когда есть что укладывать и убирать. В любом варианте приобретается опыт.
Кто бы Украину мосты научил строить?..
sal
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 25.03.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35

Re: У Німеччині почали укладання труб для

  zРадио написав:Не исключено, что строительство СП2 будет остановлено. Вероятность этого невысокая, но есть.
Только что с этого Украине, что с этого тебе?

ну как минимум несколько ярдов в бюджет, и не надо рассказывать, что он крадётся на 100%. поступления от группы нафтогаз составили около 14% всех доходов государственного бюджета в 2017 году.
а тебе что с того, что построят сп2? в чём твой профит?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 615
З нами з: 10.05.17
Подякував: 113 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:00

Pegasmaster, ну так сделать цену на газ 25 грн/куб - бюджет еще больше получит! А то что какую-то часть украдут или выпишут себе в качестве премий - так это ж ерунда - народ у нас богатый и терпеливый. Так?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4384 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, Грйс-мэн, zРадио і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Почали діяти нові правила тимчасового виїзду дитини за...
R2 » Сер 25 лип, 2018 10:10
5 177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 08:26
JIEKJIEPK
США категорично проти будівництва "Північного потоку-2"...
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:58
3 152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 18:21
mister-svet
У Борисполі почали будувати платформи для прийому...
R2 » Сер 25 лип, 2018 16:30
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 16:30
corine

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13080)
26.07.2018 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.