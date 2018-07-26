locustsucol написав:Как уложат, так и уберут, как было с южным потоком. Все это игра запоребрика просто на эмоции, против всех правил, здравого смысла и законов.
Какой конкретно закон нарушила фрау Меркель, вписавшись в Северный поток-2?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 02:01
Re: У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку
Какой конкретно закон нарушила фрау Меркель, вписавшись в Северный поток-2?
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:29
Re: У Німеччині почали укладання труб для
Смотрю два порохобота мантру уже повторили, только забыли упомянуть что вместо Южного появился Турецкий, да Болгария свое решение как-бы поменяла, но то такэ...
Никто ничего не остановит, немцы даже начали строительство СПГ терминала в Брунсбюттеле,что бы все были довольны, так что через пару лет ГТС можно будет успешно использовать для реального реверса из ЕС, цена, конечно, будет супер европейская, но украинцы народ богатый - любую потянут.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:54
Re: укладання
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35
Re: У Німеччині почали укладання труб для
ну как минимум несколько ярдов в бюджет, и не надо рассказывать, что он крадётся на 100%. поступления от группы нафтогаз составили около 14% всех доходов государственного бюджета в 2017 году.
а тебе что с того, что построят сп2? в чём твой профит?
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:00
Pegasmaster, ну так сделать цену на газ 25 грн/куб - бюджет еще больше получит! А то что какую-то часть украдут или выпишут себе в качестве премий - так это ж ерунда - народ у нас богатый и терпеливый. Так?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:06
Мне с того минус 2 млрд валютных доходов в год для Украины. При текущем балансе импорта-экспорта, минус 2 млрд - это минус 2 грн к курсу.
А так ничего... Что, не понятно? ВОЗМУЩАЮСЬ я бездействию и популизму украинских властей, у которых деньги уводят из-под носа, а они лишь мычат "весьмирснами".
А насчет поступлений в бюджет от Нефтегаза - из 40 млрд гривен чистой прибыли (созданной завышенными ценами на газ для потребителей) дивидендов они перечислили "аж" 8 млрд. А налоги, извините - не Нефтегаз платит, а потребители услуг - мы с вами. Нефтегаз лишь наш налоговый агент!
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:34
Re: У Німеччині почали укладання труб для
обсуждается кому какой профит от постройки или не постройки сп2, а не объём украденных нафтогазом денег и цена газа.
если сп2 заработает, Украина заработает меньше от транзита.
если сп2 заработает, нам с вами цену на газ повысят или понизят?
вы возмущаетесь в надежде, что гройсман или порошенко этот форум читают?
как я понял, вам лично тоже будет плохо если заработает сп2?
просто тут есть юзеры, которые с нетерпением наблюдают за постройкой сп2. вряд ли им от этого как-то лучше будет, но позлорадствовать хотят.
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:39
Pegasmaster, вам выше уже zРадио ответил.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:03
locustsucol
Честно говоря, я тоже так думал, после слов Трампа до встречи с Путином.
Но после встречи всё поменялось. Что-то Путин предложил Трампу.
Так, что про "запоребрик" -- это Вы не далеко от истины.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:13
Конечно-конечно. Не изменило совсем, недороссия как и обещали, разрослась до Одесской области, танки дошли до Киева, всё такое.
И в самой рашке все прекрасно - никаких проблем с экономикой, пенсионный возраст поднимать не пришлось, НДС увеличивать не пришлось, курс рубля себя прекрасно чувствует...
Чистая идиллия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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