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Віце-прем'єр пояснила, чому
Порошенко ветував закон про...

Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:22

Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Дивися повний текст Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про контрабанду лісу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:28

Обязательства перед ЕС .... уничтожить деревья что бы угодить ЕС ?... что бы такое ляпнуть не надо быть вице премьером.... риторика базарной бабы а не государственного человека..
germ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:43

Риторика мастера подлизывать то ,что надо и кому надо.
sena_2008atp
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