Про це написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Дивися повний текст Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про контрабанду лісу.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:22
Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про...
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Дивися повний текст Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про контрабанду лісу.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:28
Обязательства перед ЕС .... уничтожить деревья что бы угодить ЕС ?... что бы такое ляпнуть не надо быть вице премьером.... риторика базарной бабы а не государственного человека..
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