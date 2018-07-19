Про це написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Дивися повний текст Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про контрабанду лісу.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:22
Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про контрабанду лісу.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:28
Обязательства перед ЕС .... уничтожить деревья что бы угодить ЕС ?... что бы такое ляпнуть не надо быть вице премьером.... риторика базарной бабы а не государственного человека..
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:09
забавно будет почитать про эти времена через сорок лет)) Ну вот как сейчас про Конго середины того века
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:16
Так эта потомственная ̶д̶в̶о̶р̶я̶н̶к̶а̶ тьху ты, чиновница, в итоге и не пояснила логику вето своего босса.
“Леса рубят и так же вывозят за границу, вот только на бумаге они называются дровами… Огромные деньги идут вне бюджета и цементируют черные схемы… производители и дальше жалуются на нехватку сырья из-за отсутствия прозрачного рынка, и мораторий замутил там воду еще больше”
-президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, чтобы разрушить схемы незаконного обогащения.
- "его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за вырубки – эти изменения и Президент, и правительство поддерживают".
Вопрос: где здесь логика?
Ааа, так вот же она: "Президент четко указал на причины своего решения, а именно грубое нарушение наших соглашений с ВТО и ЕС"
Ааа, ну вот, теперь и понятно, кто и что там на Банковой пробил
Вопрос же совсем простой: почему у нас на украинский газ и украинское электричество цена "как в ес" на биржах роттердам+амстердамм+, а на украинский лес - цена "валежник-" ?
Хотят австрияки получить наш карпатский лес - да не вопрос, делаем цену дерева как у них Альпах + эконалог на восстановление лесов сверху. И пусть вывозят. Но ведь вряд ли, по такой схеме такие вот "дрова" ЕС устроят.
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