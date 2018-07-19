Віце-прем'єр пояснила, чому Порошенко ветував закон про...

Додано: Сер 25 лип, 2018 18:16

Леса рубят и так же вывозят за границу

вот только на бумаге они называются дровами

наложил вето на закон о предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, чтобы разрушить схемы незаконного обогащения

его замечания касаются не норм закона

Так эта потомственная ̶д̶в̶о̶р̶я̶н̶к̶а̶ тьху ты, чиновница, в итоге и не пояснила логику вето своего босса.… Огромные деньги идут вне бюджета и цементируют черные схемы… производители и дальше жалуются на нехватку сырья из-за отсутствия прозрачного рынка, и мораторий замутил там воду еще больше”-президент Украины Петр Порошенко- "об усилении ответственности за вырубки – эти изменения и Президент, и правительство поддерживают".Вопрос: где здесь логика?Ааа, так вот же она: "Президентсвоего решения, а именноАаа, ну вот, теперь и понятно, кто и что там на Банковой пробилВопрос же совсем простой: почему у нас нагаз иэлектричество цена "как в ес" на биржах роттердам+амстердамм+, а на украинский лес - цена "валежник-" ?Хотят австрияки получить наш карпатский лес - да не вопрос, делаем цену дерева как у них Альпах + эконалог на восстановление лесов сверху. И пусть вывозят. Но ведь вряд ли, по такой схеме такие вот "дрова" ЕС устроят.