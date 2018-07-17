В аеропорту Бориспіль поруч з лівим крилом посадкової галереї терміналу D почали будувати посадочні платформи для поїздів із Києва.
Дивися повний текст У Борисполі почали будувати платформи для прийому поїздів із Києва (фото).
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:30
У Борисполі почали будувати платформи для прийому...
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Дивися повний текст У Борисполі почали будувати платформи для прийому поїздів із Києва (фото).
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:30
рельсовый автобус вместо пригородной электрички.... кстати, рельсовые автобусы по определению, дизельные... и куда они будут прибывать? на Выдубычи? или на Дарницкий вокзал, откуда до ближайшего метро 40 минут в час пик на крыше у разваливающейся маршрутки...
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