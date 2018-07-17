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У Борисполі почали будувати
платформи для прийому...

У Борисполі почали будувати платформи для прийому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:30

У Борисполі почали будувати платформи для прийому...

Пропонуємо до обговорення:
В аеропорту Бориспіль поруч з лівим крилом посадкової галереї терміналу D почали будувати посадочні платформи для поїздів із Києва.

Дивися повний текст У Борисполі почали будувати платформи для прийому поїздів із Києва (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:30

рельсовый автобус вместо пригородной электрички.... кстати, рельсовые автобусы по определению, дизельные... и куда они будут прибывать? на Выдубычи? или на Дарницкий вокзал, откуда до ближайшего метро 40 минут в час пик на крыше у разваливающейся маршрутки...
corine
 
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  corine написав:рельсовый автобус вместо пригородной электрички.... кстати, рельсовые автобусы по определению, дизельные... и куда они будут прибывать? на Выдубычи? или на Дарницкий вокзал, откуда до ближайшего метро 40 минут в час пик на крыше у разваливающейся маршрутки...

А поискать в интернете слабо? На центральный ЖД вокзал будут идти.
myshapiton
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