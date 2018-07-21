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Пенсійний фонд візьме
позику для виплат пенсій

Пенсійний фонд візьме позику для виплат пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:48

Пенсійний фонд візьме позику для виплат пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Про це в середу, 25 липня, повідомила глава відомства Тетяна Слюз.

Дивися повний текст Пенсійний фонд візьме позику для виплат пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:48

И это при том что многие ЕСВ оплачивают на месяцы вперед. Например за квартал. Лично я на один месяц вперед плачу.
p_a_l
 
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