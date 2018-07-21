Про це в середу, 25 липня, повідомила глава відомства Тетяна Слюз.
Дивися повний текст Пенсійний фонд візьме позику для виплат пенсій.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:48
Пенсійний фонд візьме позику для виплат пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд візьме позику для виплат пенсій.
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:48
И это при том что многие ЕСВ оплачивают на месяцы вперед. Например за квартал. Лично я на один месяц вперед плачу.
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