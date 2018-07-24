Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати купівлю і продаж криптовалют.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:58
В Україні почнуть регулювати купівлю і продаж криптовалют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати купівлю і продаж криптовалют.
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:58
А может не нужно? Т.к. везде куда вы лезете своими шаловливыми ручками - дела начинают идти хуже.
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