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В Україні почнуть регулювати
купівлю і продаж криптовалют

В Україні почнуть регулювати купівлю і продаж криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:58

В Україні почнуть регулювати купівлю і продаж криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати купівлю і продаж криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:58

А может не нужно? Т.к. везде куда вы лезете своими шаловливыми ручками - дела начинают идти хуже.
RomanTik
 
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