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В Україні можуть повернути
обов'язковий техогляд

В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:31

В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила глава Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.

Дивися повний текст В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:32

Жаба давить.Техогляд-там же такі ХАБАРІ!
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:22

Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:25

  De Bil написав:Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула :-)

Отменили не техосмотр, а "техосмотр". Забыли, как можно было успешно "осмотреть" запорожец без колёс и двигателя ?
Сделают так же как в эвропе, и для этого разрабатывают правильный закон. Техосмотр станет конкуретным бизнесом для желающих участвовать в этом СТО, а не кормушкой монополии бывших мусоров.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:35

Главное, что бы ТО был реальным, а не фиктивным. С реальным ТО и на евробляхи спрос упадет.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:54

  De Bil написав:Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула :-)

пора уже возвращать "злочинну владу"... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:18

  Cler написав:
  De Bil написав:Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула :-)

пора уже возвращать "злочинну владу"...


Возвращайте-возвращайте. Если сможете выковырять его из-за ростовского толчка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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