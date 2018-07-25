Про це повідомила глава Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:31
В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:25
Отменили не техосмотр, а "техосмотр". Забыли, как можно было успешно "осмотреть" запорожец без колёс и двигателя ?
Сделают так же как в эвропе, и для этого разрабатывают правильный закон. Техосмотр станет конкуретным бизнесом для желающих участвовать в этом СТО, а не кормушкой монополии бывших мусоров.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:35
Главное, что бы ТО был реальным, а не фиктивным. С реальным ТО и на евробляхи спрос упадет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:54
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:18
Возвращайте-возвращайте. Если сможете выковырять его из-за ростовского толчка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
|