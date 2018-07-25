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В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила глава Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд
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R2
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:32
Жаба давить.Техогляд-там же такі ХАБАРІ!
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sena_2008atp
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:22
Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула :-)
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De Bil
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:25
De Bil написав:
Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула
Отменили не техосмотр, а "техосмотр". Забыли, как можно было успешно "осмотреть" запорожец без колёс и двигателя ?
Сделают так же как в эвропе, и для этого разрабатывают правильный закон. Техосмотр станет конкуретным бизнесом для желающих участвовать в этом СТО, а не кормушкой монополии бывших мусоров.
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locustsucol
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:35
Главное, что бы ТО был реальным, а не фиктивным. С реальным ТО и на евробляхи спрос упадет.
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link654
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:37
locustsucol написав: De Bil написав:
Злочинна влада отменила, а революция "достоинства" вернула
Отменили не техосмотр, а "техосмотр". Забыли, как можно было успешно "осмотреть" запорожец без колёс и двигателя ?
Сделают так же как в эвропе, и для этого разрабатывают правильный закон. Техосмотр станет конкуретным бизнесом для желающих участвовать в этом СТО, а не кормушкой монополии бывших мусоров.
Дальше Киева смотрите, нормальные СТО есть не в каждом райцентре.
Щось мені з ТАС "щастить"
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