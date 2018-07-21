Про це повідомила глава Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:31
В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:25
Отменили не техосмотр, а "техосмотр". Забыли, как можно было успешно "осмотреть" запорожец без колёс и двигателя ?
Сделают так же как в эвропе, и для этого разрабатывают правильный закон. Техосмотр станет конкуретным бизнесом для желающих участвовать в этом СТО, а не кормушкой монополии бывших мусоров.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:35
Главное, что бы ТО был реальным, а не фиктивным. С реальным ТО и на евробляхи спрос упадет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:37
Дальше Киева смотрите, нормальные СТО есть не в каждом райцентре.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 26 лип, 2018 00:26
интересно, а с требованием ЕС о борьбе с коррупцией уже разобрались? и каким боком налоговая и таможня к техосмотру? кстати о коррупции новая полиция уже открыто намекает дать на лапу и крутится в старых насиженных местах, так что если техосмотр вернется будет как раньше на лапу и все ок
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