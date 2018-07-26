В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:49
Если Вы "не в теме" то не пишите ерунды.
Маршрутки, автобусы и грузовики никто от техосмотра не освобождал. Кроме внешнего ежедневного, они проходят полный ежемесячный (автобусы и маршрутки).
Те же "древние" Жигули у многих в лучшем состоянии, чем "сравнительно новые б***"- с работающими тормозами, и свет. сигналами, по крайней мере.
Или Вас устраивает нынешнее состояние?
Проблема не в техосмотре, а в коррупции вокруг него- вот ее и нужно решать.
Вы же, почему-то, не предлагаете закрыть все больницы и поликлиники? Вот где разгул коррупции- что там Ваш техосмотр)))
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