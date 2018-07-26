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В Україні можуть повернути
обов'язковий техогляд

В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:03

А как же "жити по новому" ? А ну да...
adikali
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:49

  EKO написав:
Да, да :mrgreen: "Ну-ка все вместе уши развесьте, Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам"
Тогда в первое же утро станут все маршрутки и автобусы - так из них как 90+ процентов его никак не пройдут, ни по выхлопу, ни по техсостоянию. Я про древние грузовики на дорогах областей и прочие тихоходы с лысой резиной, даже и не заикаюсь.

Для того, "как в европе" - надо и зарплаты иметь "как в европе". А пока у нас даже не "как в Албании" :? Может быть "как в Болгарии"- ориентир на ближайшую десятилетку.


Если Вы "не в теме" то не пишите ерунды.
Маршрутки, автобусы и грузовики никто от техосмотра не освобождал. Кроме внешнего ежедневного, они проходят полный ежемесячный (автобусы и маршрутки).
Те же "древние" Жигули у многих в лучшем состоянии, чем "сравнительно новые б***"- с работающими тормозами, и свет. сигналами, по крайней мере.
Или Вас устраивает нынешнее состояние?
Проблема не в техосмотре, а в коррупции вокруг него- вот ее и нужно решать.
Вы же, почему-то, не предлагаете закрыть все больницы и поликлиники? Вот где разгул коррупции- что там Ваш техосмотр)))
Cris
 
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