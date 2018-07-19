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Гройсман попросить Раду розглянути пакет законопроектів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір просити Верховну Раду розглянути в перші пленарні тижні 9-й сесії пакет законопроектів щодо безпеки на дорогах, в тому числі щодо посилення відповідальності за правопорушення.
Дивися повний текст Гройсман попросить Раду розглянути пакет законопроектів щодо безпеки на дорогах
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:45
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