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Гройсман попросить Раду
розглянути пакет законопроектів...

Гройсман попросить Раду розглянути пакет законопроектів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:45

Гройсман попросить Раду розглянути пакет законопроектів...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір просити Верховну Раду розглянути в перші пленарні тижні 9-й сесії пакет законопроектів щодо безпеки на дорогах, в тому числі щодо посилення відповідальності за правопорушення.

Дивися повний текст Гройсман попросить Раду розглянути пакет законопроектів щодо безпеки на дорогах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:45

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sergnemo68
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