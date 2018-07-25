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В Україні може з'явитися
монета з Кличком (фото)

В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:17

В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На сайті президента України з'явилася петиція, в якій пропонують створити монету номіналом в 8 гривень з портретом мера Києва Віталія Кличка.

Дивися повний текст В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:18

Интересно, что бы сделали с лишнехромосомным, который у себя на запребрике такое бы предложил в мацкве собянину/лужкову, когда тарифы так же поднимали несколько раз вдвое? ))
В Польше подняли тарифы тоже вдвое с 2017. И антиукраинские пропагандоны, которые теперь носятся с этими 8 гривнами ради популизма для бабушек, всем врут что в Польше ж типа ниже тарифы, указывая цены на проезд у них в 2015 году.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:37

На монете надо и крылатые фразы от мера-Кличко размещать
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:49

не стоит переводит метал на этого "гения", достаточно его увековечить на пластиковых жетонах метро... :)))
Cler
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