На сайті президента України з'явилася петиція, в якій пропонують створити монету номіналом в 8 гривень з портретом мера Києва Віталія Кличка.
Дивися повний текст В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото).
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:17
В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото).
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:18
Интересно, что бы сделали с лишнехромосомным, который у себя на запребрике такое бы предложил в мацкве собянину/лужкову, когда тарифы так же поднимали несколько раз вдвое? ))
В Польше подняли тарифы тоже вдвое с 2017. И антиукраинские пропагандоны, которые теперь носятся с этими 8 гривнами ради популизма для бабушек, всем врут что в Польше ж типа ниже тарифы, указывая цены на проезд у них в 2015 году.
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:01
Вы были в Одессе? Нет, ну вы были в Одессе? Если вы небыли вы Одессе, то езжайте и посмотрите. Что в Одессе проезд в трамвае стоит три рубля. Клянусь здоровьем моей мамочки.
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