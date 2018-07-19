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В Україні може з'явитися
монета з Кличком (фото)

В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:17

В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На сайті президента України з'явилася петиція, в якій пропонують створити монету номіналом в 8 гривень з портретом мера Києва Віталія Кличка.

Дивися повний текст В Україні може з'явитися монета з Кличком (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:18

Интересно, что бы сделали с лишнехромосомным, который у себя на запребрике такое бы предложил в мацкве собянину/лужкову, когда тарифы так же поднимали несколько раз вдвое? ))
В Польше подняли тарифы тоже вдвое с 2017. И антиукраинские пропагандоны, которые теперь носятся с этими 8 гривнами ради популизма для бабушек, всем врут что в Польше ж типа ниже тарифы, указывая цены на проезд у них в 2015 году.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:37

На монете надо и крылатые фразы от мера-Кличко размещать
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:01

  locustsucol написав:Интересно, что бы сделали с лишнехромосомным, который у себя на запребрике такое бы предложил в мацкве собянину/лужкову, когда тарифы так же поднимали несколько раз вдвое? ))
В Польше подняли тарифы тоже вдвое с 2017. И антиукраинские пропагандоны, которые теперь носятся с этими 8 гривнами ради популизма для бабушек, всем врут что в Польше ж типа ниже тарифы, указывая цены на проезд у них в 2015 году.

Вы были в Одессе? Нет, ну вы были в Одессе? Если вы небыли вы Одессе, то езжайте и посмотрите. Что в Одессе проезд в трамвае стоит три рубля. Клянусь здоровьем моей мамочки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:26

Спасибо, очень хотелось по благодарить за повышение стоимости проезда. Не знал как.
vanskotchwork
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:21

Re: удобно

Для удобства оплаты проезда.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:47

А чего, отличная идея ведь, правда.
Выпустить такую монету, как сувенирную, из золота в 1 тр.унцию, ограниченным тиражем, скажем в 10 тысяч штук.

Ставь +50% к номиналу и продавай. В мире Кличко все знают - многие его знакомые точно купят, даже ради прикола, а коллекционеры тоже в стороне стоять не станут.
А в бюджете на ровном месте прибыль, эквивалентная стоимости 155 кг чистого золота.

А постебаться - как бонус :mrgreen:
EKO
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