Причиною цього стало зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва
Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:58
В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
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Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:38
ооо! так виски и джин теперь в Украине гонят? небось на малой арнаутской разливают в свою тару?
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:20
самогонщики продающие свой суррогат - снова радостно потирают руки.
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