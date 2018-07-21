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В Україні мають намір підвищити
ціни на весь алкоголь

В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:58

В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Пропонуємо до обговорення:
Причиною цього стало зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва

Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь.
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ооо! так виски и джин теперь в Украине гонят? небось на малой арнаутской разливают в свою тару?
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самогонщики продающие свой суррогат - снова радостно потирают руки.
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