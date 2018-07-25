Причиною цього стало зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва
Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:58
В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:38
ооо! так виски и джин теперь в Украине гонят? небось на малой арнаутской разливают в свою тару?
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:20
самогонщики продающие свой суррогат - снова радостно потирают руки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:25
Мозги вообще отшибло у керманычей.
После такого решения, результат скорее всего будет отрицательный.
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:50
Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
По сёлам, где нет работы, уже давно самогоночка стоит у всех, на её основе делают настойки с наливками, рецептов миллион, получше вина выходит. По идее импорт дорожать не должен, гривна ж самая стабильная валюта.
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:58
Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
Интересно то, что водку в 10 литровых коробках по 350-370 грн продавать кому то выгодно - 18 грн бутылка.
А в таре за 80 грн иным производителям не выгодно.
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:14
Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
У кого гемоглобин пониженный, совет бесплатный - черника 2 литра, чёрный изюм (теневой,160-200грн/кг) литровая банка, насыпать слоями в 3-х литровую банку и залить хорошим, крепким самогоном (1литр) до верху банки, закрыть плотно. Настаивается в тёмном месте 2 месяца. И каждый день съедается по 1 ложке,предварительно перемешав ягоды, можно вечером или утром. Гемоглобин уже через 2 недели в норме, эффективнее таблеток. Курс лечения одна банка, можно и две, у некоторых даже зрение улучшается. А настойка, если немного процедить, божественная получается, ни какой ликёр рядом не стоял.Рецепт когда-то узнала от врача окулиста.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 26 лип, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:27
Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
Странно что литровая бутылка водки в магазине стоит не дешевле, чем 1 литр в мелкой таре.
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