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В Україні мають намір підвищити
ціни на весь алкоголь

В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:58

В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Пропонуємо до обговорення:
Причиною цього стало зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва

Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:58

ждем доставания с пыльных чердаков соответствующей аппаратуры
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:38

ооо! так виски и джин теперь в Украине гонят? небось на малой арнаутской разливают в свою тару?
vcuss
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:20

самогонщики продающие свой суррогат - снова радостно потирают руки.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:25

Мозги вообще отшибло у керманычей.
После такого решения, результат скорее всего будет отрицательный.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:50

Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

По сёлам, где нет работы, уже давно самогоночка стоит у всех, на её основе делают настойки с наливками, рецептов миллион, получше вина выходит. По идее импорт дорожать не должен, гривна ж самая стабильная валюта.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:58

Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Интересно то, что водку в 10 литровых коробках по 350-370 грн продавать кому то выгодно - 18 грн бутылка.
А в таре за 80 грн иным производителям не выгодно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:14

Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

У кого гемоглобин пониженный, совет бесплатный - черника 2 литра, чёрный изюм (теневой,160-200грн/кг) литровая банка, насыпать слоями в 3-х литровую банку и залить хорошим, крепким самогоном (1литр) до верху банки, закрыть плотно. Настаивается в тёмном месте 2 месяца. И каждый день съедается по 1 ложке,предварительно перемешав ягоды, можно вечером или утром. Гемоглобин уже через 2 недели в норме, эффективнее таблеток. Курс лечения одна банка, можно и две, у некоторых даже зрение улучшается. А настойка, если немного процедить, божественная получается, ни какой ликёр рядом не стоял.Рецепт когда-то узнала от врача окулиста.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 26 лип, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:27

Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Странно что литровая бутылка водки в магазине стоит не дешевле, чем 1 литр в мелкой таре.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:05

Да и траву на Олк-се можно почти в открытую купить. При этом конопля для здоровья менее вредна чем водка.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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