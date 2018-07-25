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В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:07
AlifeSoft
Да и траву на Олк-се можно почти в открытую купить. При этом конопля для здоровья менее вредна чем водка.
Особенно для лёгких.
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