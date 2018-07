В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Додано: Чет 26 лип, 2018 13:13

27661 написав: AlifeSoft

Да и траву на Олк-се можно почти в открытую купить. При этом конопля для здоровья менее вредна чем водка.

Особенно для лёгких. Особенно для лёгких.



В отличие от табака, для достижения эффекта, коноплю курят 1-2 затяжки. От целой "сигареты" могут начаться галлюцинации. В отличие от табака, для достижения эффекта, коноплю курят 1-2 затяжки. От целой "сигареты" могут начаться галлюцинации.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda