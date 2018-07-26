В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Додано: Чет 26 лип, 2018 14:46

27661 написав: AlifeSoft

Да и траву на Олк-се можно почти в открытую купить. При этом конопля для здоровья менее вредна чем водка.

Особенно для лёгких. Особенно для лёгких.

ну если её курить как табак несколько раз в час и по целой сигарете, то вред легким конечно будет. Но ИМХО тогда кукушка улетит раньше и на легкие будет уже нас..ть. Да и по сравнению со спиртным - вред марьиивановны поменьше будет. А если учесть что пьяный человек часто становится агрессивным и опасным для окружающих в отличии от растамана - то правильно делают в тех странах где легалайз. Но это не значит что нужно несколько раз в год повышать цены на алкоголь.