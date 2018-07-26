В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь

Да и траву на Олк-се можно почти в открытую купить. При этом конопля для здоровья менее вредна чем водка.
Особенно для лёгких.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:07
AlifeSoft
Особенно для лёгких.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:13
В отличие от табака, для достижения эффекта, коноплю курят 1-2 затяжки. От целой "сигареты" могут начаться галлюцинации.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:18
Тоже удивило: виски, ром и джин – на 12%.
"Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства: спирт, тара, комплектующие - что в случае с производством рома где то на островах Карибского архипелага, который по бутылкам разливают в странах ЕС - подорожало в Украине? Какие такие комплектующие?
У кого то из работников МЭРТ Лексус сломался или на новую резину не хватает?
Хотя бы обосновывали правдоподобнее как то, сейчас себестоимость бутылки водки 7-8 гривень, остальное налоги и акцизы.
В Черногории литровая бутылка местного молодого вина 1,5 евро в магазине, в Болгарии такие же примерно цены. А 3-х литровый пакет дешевки из виноградного жима вообще по 3 лева (1,5 евро).
Повышают пусть сразу до 100 грн и удачи в борьбе с контрабандой и самогоноварением
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:56
Старики шутят по поводу "повышения" пенсий - "Кому на поллитру, кому на чекушку повысили".
Правительство "услышало" и отреагировало - нельзя пенсам так много алкоголя пить.
Хотя... и газа по мнению правительства мы тратим много, курим много, едим много.
Правительству вторит мер-чемпион. Проезд в общественном транспорте Киева стоит дороже, чем в частных маршрутках.
В общем, весело живем
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:19
уюлюд..и! Так если подорожали составляющие чего сам производитель не поднимает цены? в убыток работает?! или поднятие цен на алко это уже как мин-зп - не знают уже на чем налоги драть?!
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:46
ну если её курить как табак несколько раз в час и по целой сигарете, то вред легким конечно будет. Но ИМХО тогда кукушка улетит раньше и на легкие будет уже нас..ть. Да и по сравнению со спиртным - вред марьиивановны поменьше будет. А если учесть что пьяный человек часто становится агрессивным и опасным для окружающих в отличии от растамана - то правильно делают в тех странах где легалайз. Но это не значит что нужно несколько раз в год повышать цены на алкоголь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:05
...вы на родину Черновецкого в командировку улетите на пару дней.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:17
Re: В Україні мають намір підвищити ціни на весь алкоголь
Видно, опыт Горбачева и Андропова так и не учли: "Не надо было водку трогать." (с) Жванецкий.
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