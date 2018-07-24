Про це повідомили в прес-службі підприємства.
Дивися повний текст Ціни на хлор зросли втричі після відновлення роботи Дніпроазоту.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:07
Ціни на хлор зросли втричі після відновлення роботи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на хлор зросли втричі після відновлення роботи Дніпроазоту.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:07
Издержки по работе всего предприятия включили в себестоимость хлора. В том числе налог на землю и налог на (промышленную) недвижимость
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