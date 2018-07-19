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Оператори українського мобільного
зв'язку розповіли, чи...

Оператори українського мобільного зв'язку розповіли, чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 00:12

Оператори українського мобільного зв'язку розповіли, чи...

Пропонуємо до обговорення:
Оператори великої трійки не збираються підвищувати і тарифи на мобільний зв'язок та інтернет-послуги найближчим часом. Хоча, наприклад, в lifecell, в цілому таку можливість не відкидають.

Дивися повний текст Оператори українського мобільного зв'язку розповіли, чи планують підвищувати тарифи.
R2
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новость агонь, на прошлой неделе лайф повысил на 50% на этой киевстар на 50%, и все по честному абонплату не повышают просто сообщают что текущий тарифный план более не доступен, а любой из существующих на 50% дороже
acidw1
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