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Оператори українського мобільного зв'язку розповіли, чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 00:12
Пропонуємо до обговорення:
Оператори великої трійки не збираються підвищувати і тарифи на мобільний зв'язок та інтернет-послуги найближчим часом. Хоча, наприклад, в lifecell, в цілому таку можливість не відкидають.
Дивися повний текст Оператори українського мобільного зв'язку розповіли, чи планують підвищувати тарифи
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 00:13
новость агонь, на прошлой неделе лайф повысил на 50% на этой киевстар на 50%, и все по честному абонплату не повышают просто сообщают что текущий тарифный план более не доступен, а любой из существующих на 50% дороже
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acidw1
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