Це випливає з проекту правок до Закону "Про лікарські засоби", який нардепи зареєстрували у Верховній Раді.
Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати тільки за рецептом.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13
В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати тільки за рецептом.
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13
А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:53
Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
Даже не глядя на законопроект могу предположить, что такую ересь в виде этого законопроекта, могли изрыгнуть только депутаты от Порошенко, от Народного фронта или Самопомочи.
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