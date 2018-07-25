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В Україні хочуть скоротити
кількість аптек, а ліки...

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

Пропонуємо до обговорення:
Це випливає з проекту правок до Закону "Про лікарські засоби", який нардепи зареєстрували у Верховній Раді.

Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати тільки за рецептом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13

А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:53

Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

Даже не глядя на законопроект могу предположить, что такую ересь в виде этого законопроекта, могли изрыгнуть только депутаты от Порошенко, от Народного фронта или Самопомочи.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 04:47

это песец, товарищи...
falko13
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 04:53

этот случай, когда от депутатов больше вреда, чем пользы
falko13
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:05

http://apau.org.ua/2018/07/25/%D0%BA%D0 ... %86%D1%96/
tanyacherep
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