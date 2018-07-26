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В Україні хочуть скоротити
кількість аптек, а ліки...

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

Пропонуємо до обговорення:
Це випливає з проекту правок до Закону "Про лікарські засоби", який нардепи зареєстрували у Верховній Раді.

Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати тільки за рецептом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13

А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 01:53

Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

Даже не глядя на законопроект могу предположить, что такую ересь в виде этого законопроекта, могли изрыгнуть только депутаты от Порошенко, от Народного фронта или Самопомочи.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 04:47

это песец, товарищи...
falko13
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 04:53

этот случай, когда от депутатов больше вреда, чем пользы
falko13
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:05

http://apau.org.ua/2018/07/25/%D0%BA%D0 ... %86%D1%96/
tanyacherep
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:07

  freeze написав:Даже не глядя на законопроект могу предположить, что такую ересь в виде этого законопроекта, могли изрыгнуть только депутаты от Порошенко, от Народного фронта или Самопомочи.

Почему же? Там и Видрождення и Батькивщина есть, и БПП и НФ - куда ж без них. А Самопомич на то и самопомич, все логично, их же девиз: помоги себе сам. Короче все ̶**** общества в сборе :roll:
Вот он: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64412
Ініціатор(и) законопроекту:
Сисоєнко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Романова Анна Анатоліївна (VIII скликання) Кремінь Тарас Дмитрович (VIII скликання) Кужель Олександра Володимирівна (VIII скликання) Богомолець Ольга Вадимівна (VIII скликання) Кондратюк Олена Костянтинівна (VIII скликання) Геращенко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Мусій Олег Степанович (VIII скликання) Шипко Андрій Федорович (VIII скликання) Данченко Олександр Іванович (VIII скликання)

Внимательно читаем и запоминаем до выборов этих товарищей, ведь дела всегда говорят намного лучше многих слов 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:22

В США ж давно так, без рецепта и аспирина не купишь.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:42

Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

  RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя)

меня больше пугают очереди и перспектива ехать хз куда за цитрамоном.
Pegasmaster
 
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