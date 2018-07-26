Це випливає з проекту правок до Закону "Про лікарські засоби", який нардепи зареєстрували у Верховній Раді.
Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати тільки за рецептом.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13
В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати тільки за рецептом.
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:13
А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:53
Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
Даже не глядя на законопроект могу предположить, что такую ересь в виде этого законопроекта, могли изрыгнуть только депутаты от Порошенко, от Народного фронта или Самопомочи.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:05
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:07
Почему же? Там и Видрождення и Батькивщина есть, и БПП и НФ - куда ж без них. А Самопомич на то и самопомич, все логично, их же девиз: помоги себе сам. Короче все ̶**** общества в сборе
Вот он:
Ініціатор(и) законопроекту:
Сисоєнко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Романова Анна Анатоліївна (VIII скликання) Кремінь Тарас Дмитрович (VIII скликання) Кужель Олександра Володимирівна (VIII скликання) Богомолець Ольга Вадимівна (VIII скликання) Кондратюк Олена Костянтинівна (VIII скликання) Геращенко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Мусій Олег Степанович (VIII скликання) Шипко Андрій Федорович (VIII скликання) Данченко Олександр Іванович (VIII скликання)
Внимательно читаем и запоминаем до выборов этих товарищей, ведь дела всегда говорят намного лучше многих слов
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:42
Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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