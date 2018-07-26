В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:01
Pegasmaster только вам нужно будет сначала съездить к врачу за рецептом и отстоять очередь там.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:16
Re: подскажите, что вы посоветуете от ...
Может хотят отучить украинцев лечиться непосредственно в аптеках?
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:58
Ну 500 метров не такое и большое растояние, хотя не ясно для чего такое вводить (явно не для снижения цены).
По рецепту наверное должны ввести перечень медикаментов, потому как стрептоцит покупать по рецепту полный бред. Этим они хотят заставить людей ходить к уже платным докторам после мед. реформы. Антибиотики сейчас тоже по рецепту должны продавать, а все равно нарушают.
Есть и положительные нормы: "окремим підприємцям дозволять тримати лише одну аптеку, а компаніям – не більше чотирьох і лише в рамках однієї області".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:09
Если учесть, что у нас 50% врачей дипломы тупо купили, а 80% на з/п у фармкомпаний и любят выписывать кучу ненужных дорогих препаратов, фуфломицинов (которыми лечат только почему-то у нас в стране и нигде больше) и БАДов, то никогда не лишним будет перепроверить назначение врача. Спасибо сейчас есть интернет, можно и дженерики посмотреть и почитать статистику клинических испытаний и самому пойти сдать анализы, и сравнить цены в аптеках.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:13
Re: колбасные рецепты
Плохо питаясь люди наносят своему здоровью больший вред, чем неправильным лечением.
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