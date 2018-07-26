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В Україні хочуть скоротити
кількість аптек, а ліки...

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:01

Pegasmaster только вам нужно будет сначала съездить к врачу за рецептом и отстоять очередь там.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:16

Re: подскажите, что вы посоветуете от ...

Может хотят отучить украинцев лечиться непосредственно в аптеках?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:55

Ну это ж так по-европейски, аж дальше некуда...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:58

  RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.

Ну 500 метров не такое и большое растояние, хотя не ясно для чего такое вводить (явно не для снижения цены).
По рецепту наверное должны ввести перечень медикаментов, потому как стрептоцит покупать по рецепту полный бред. Этим они хотят заставить людей ходить к уже платным докторам после мед. реформы. Антибиотики сейчас тоже по рецепту должны продавать, а все равно нарушают.
Есть и положительные нормы: "окремим підприємцям дозволять тримати лише одну аптеку, а компаніям – не більше чотирьох і лише в рамках однієї області".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:09

  sal написав:Может хотят отучить украинцев лечиться непосредственно в аптеках?

Если учесть, что у нас 50% врачей дипломы тупо купили, а 80% на з/п у фармкомпаний и любят выписывать кучу ненужных дорогих препаратов, фуфломицинов (которыми лечат только почему-то у нас в стране и нигде больше) и БАДов, то никогда не лишним будет перепроверить назначение врача. Спасибо сейчас есть интернет, можно и дженерики посмотреть и почитать статистику клинических испытаний и самому пойти сдать анализы, и сравнить цены в аптеках.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:13

Re: колбасные рецепты

Плохо питаясь люди наносят своему здоровью больший вред, чем неправильным лечением.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:46

  cannabis_ua написав:Антибиотики сейчас тоже по рецепту должны продавать, а все равно нарушают.
Все просто: кто-то ложится в больницу, а его родственникам список лекарств на листе А4 убористым почерком в зубы дают, идите, покупайте, у нас лекарств нет. И летают эти родственники по аптекам в поисках спасения.
Чем больше аптек, тем проще купить лекарства по более-менее адекватной цене. Даже учитывая "сговоры продавцов", всегда найдется тот, кто демпингует на рынке. Сегодня покупал лекарство, разброс цен в одном районе от 120 до 160 грн. Благо, цены можно мониторить в интернете.
Если убрать бОльшую часть аптек, а это подразумевает этот "закон", получим повышение цен на медикаменты, а отпуск по рецептам снова откроет нишу "платных рецептов".
Останется ползти на кладбище, отбиваясь от людей в белом...
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:52

cannabis_ua, окружность диаметром 1 км в которой может находиться только одна аптека - это маленькое расстояние? Ну для областного центра да, а вот для райцентра или пгт - это весь центр города. И чем вам насолили сети аптек?
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RomanTik
 
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PSL, полностью с вами согласен!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:57

Re: В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

  falko13 написав:этот случай, когда от депутатов больше вреда, чем пользы
кхм... извиняюсь , а разве от них бывает польза ?
свинорыл
yama
 
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