В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом. Цены контролируются.
Текущая барбитуратная(барбовал остался без рецепта только у нас) наркомания не лучше чем этот законопроект. А еще есть бояре на боярышнике.
azon написав:представляю какие очереди будут в аптеки. и щас приходится стоять, а потом вообще будет ужас. не дохнут украинцы от реформ, хотят ускорить процес
Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства. Более того, в Польше система крайне эффективна, нужный препарат привезут лично для вас уже на следующий день под заказ, то есть ездить по всему городу не придется.
Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.
RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом. Цены контролируются.
Текущая барбитуратная(барбовал остался без рецепта только у нас) наркомания не лучше чем этот законопроект. А еще есть бояре на боярышнике.
Теперь сравним кол-во врачей на 1000 чел в Польше и в укр. райцентрах и их квалификацию. А из-за двух указанных вами препаратов вводить рецепты на всё - это маразм (ну или продвижение чьих-то интересов). Ну а на счет контроля - это вы повеселили. Назовите хоть одну отрасль в которой у нас РАБОТАЕТ контроль цен?
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