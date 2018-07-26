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В Україні хочуть скоротити
кількість аптек, а ліки...

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:05

  RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.

В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом.
Цены контролируются.

Текущая барбитуратная(барбовал остался без рецепта только у нас) наркомания не лучше чем этот законопроект.
А еще есть бояре на боярышнике.
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:21

представляю какие очереди будут в аптеки. и щас приходится стоять, а потом вообще будет ужас. не дохнут украинцы от реформ, хотят ускорить процес
azon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:28

  azon написав:представляю какие очереди будут в аптеки. и щас приходится стоять, а потом вообще будет ужас. не дохнут украинцы от реформ, хотят ускорить процес

Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства.
Более того, в Польше система крайне эффективна, нужный препарат привезут лично для вас уже на следующий день под заказ, то есть ездить по всему городу не придется.

Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:45

рецепты и сейчас пишут, но в аптеке можно купить гораздо дешевле аналог из рецепта. наши врачи понаписывают.
azon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:17

  wild2006 написав:
  RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.

В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом.
Цены контролируются.

Текущая барбитуратная(барбовал остался без рецепта только у нас) наркомания не лучше чем этот законопроект.
А еще есть бояре на боярышнике.

Теперь сравним кол-во врачей на 1000 чел в Польше и в укр. райцентрах и их квалификацию. А из-за двух указанных вами препаратов вводить рецепты на всё - это маразм (ну или продвижение чьих-то интересов). Ну а на счет контроля - это вы повеселили. Назовите хоть одну отрасль в которой у нас РАБОТАЕТ контроль цен?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:19

  azon написав:представляю какие очереди будут в аптеки. и щас приходится стоять, а потом вообще будет ужас. не дохнут украинцы от реформ, хотят ускорить процес

сначала придется отстоять очередь к врачу и только потом уже в аптеке.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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