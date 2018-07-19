В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

Додано: Чет 26 лип, 2018 20:29

wild2006 написав: Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства. Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства.

wild2006 написав: Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше. Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.

А какой дурак бежит покупать все лекарства указанные в рецепте? Два ну три максимум, никто никогда не покупал больше (если там не страховка что выдают да и то просто выкинут и все). Там по 5-7 препаратов выписывают а уже если на обследование пойдешь по 5-7 от каждой болезни ого-го! это же капец сколько вредных веществ в организм попадет и толку не будет. От какого-то кашля сколько... принимать-не принимать срок выздоровления одинаков только симптомы будут более острые если ничего не принимать и вся разница.Будут тогда сугубо по народной медицине сами народными средствами иного варианта не останется совсем.