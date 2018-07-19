В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом. Цены контролируются.
Текущая барбитуратная(барбовал остался без рецепта только у нас) наркомания не лучше чем этот законопроект. А еще есть бояре на боярышнике.
azon написав:представляю какие очереди будут в аптеки. и щас приходится стоять, а потом вообще будет ужас. не дохнут украинцы от реформ, хотят ускорить процес
Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства. Более того, в Польше система крайне эффективна, нужный препарат привезут лично для вас уже на следующий день под заказ, то есть ездить по всему городу не придется.
Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.
RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.
В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом. Цены контролируются.
Текущая барбитуратная(барбовал остался без рецепта только у нас) наркомания не лучше чем этот законопроект. А еще есть бояре на боярышнике.
Теперь сравним кол-во врачей на 1000 чел в Польше и в укр. райцентрах и их квалификацию. А из-за двух указанных вами препаратов вводить рецепты на всё - это маразм (ну или продвижение чьих-то интересов). Ну а на счет контроля - это вы повеселили. Назовите хоть одну отрасль в которой у нас РАБОТАЕТ контроль цен?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
wild2006 написав:Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства.
А какой дурак бежит покупать все лекарства указанные в рецепте? Два ну три максимум, никто никогда не покупал больше (если там не страховка что выдают да и то просто выкинут и все). Там по 5-7 препаратов выписывают а уже если на обследование пойдешь по 5-7 от каждой болезни ого-го! это же капец сколько вредных веществ в организм попадет и толку не будет. От какого-то кашля сколько... принимать-не принимать срок выздоровления одинаков только симптомы будут более острые если ничего не принимать и вся разница.
wild2006 написав:Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.
Будут тогда сугубо по народной медицине сами народными средствами иного варианта не останется совсем.
RomanTik написав:cannabis_ua, окружность диаметром 1 км в которой может находиться только одна аптека - это маленькое расстояние? Ну для областного центра да, а вот для райцентра или пгт - это весь центр города.
Я думаю протягивали под соусом - пускай аптеки открывают по всему населенному пункту, а не только в центре. Такая норма явно бредовая и не способствует здоровой конкуренции.
RomanTik написав:И чем вам насолили сети аптек?
Мне понравился пункт что 1 предприниматель- 1 аптека. 1 юрлицо - 4 аптеки. Но думаю и его можно обойти. Попробуй найди конечных владельцев аптеки если аптекой владеет трастовый фонд изкаких-нибудь островов. Да и на родственников можно аптек назаводить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.