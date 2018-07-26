В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...

EKO написав:ніціатор(и) законопроекту:
Сисоєнко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Романова Анна Анатоліївна (VIII скликання) Кремінь Тарас Дмитрович (VIII скликання) Кужель Олександра Володимирівна (VIII скликання) Богомолець Ольга Вадимівна (VIII скликання) Кондратюк Олена Костянтинівна (VIII скликання) Геращенко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Мусій Олег Степанович (VIII скликання) Шипко Андрій Федорович (VIII скликання) Данченко Олександр Іванович (VIII скликання)
Я не сильно ошибся, ноги по всей видимости растут от Самопомочи. Занятная фракция, занимающая массово лоббированием, надеюсь безвозмездным)) в течение всей каденции этой Рады.
Я ради интереса наблюдаю за ребятами из этой Самопомочи, все просто не обращают внимания, а на самом деле они заваливают Раду явными лоббисткими законопроектами, сложно сказать, где они не отметились, и в угоду сетевых гипермаркетов накидали законопроектов, и в угоду производителей кассовых аппаратов, совпадение, конечно, с учетом того, что ближайший родственник одного из депутатов является собственником крупнейшего производителя кассовых аппаратов.