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В Україні хочуть скоротити
кількість аптек, а ліки...

В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:23

  EKO написав:ніціатор(и) законопроекту:
Сисоєнко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Романова Анна Анатоліївна (VIII скликання) Кремінь Тарас Дмитрович (VIII скликання) Кужель Олександра Володимирівна (VIII скликання) Богомолець Ольга Вадимівна (VIII скликання) Кондратюк Олена Костянтинівна (VIII скликання) Геращенко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Мусій Олег Степанович (VIII скликання) Шипко Андрій Федорович (VIII скликання) Данченко Олександр Іванович (VIII скликання)


Я не сильно ошибся, ноги по всей видимости растут от Самопомочи. Занятная фракция, занимающая массово лоббированием, надеюсь безвозмездным)) в течение всей каденции этой Рады.
Я ради интереса наблюдаю за ребятами из этой Самопомочи, все просто не обращают внимания, а на самом деле они заваливают Раду явными лоббисткими законопроектами, сложно сказать, где они не отметились, и в угоду сетевых гипермаркетов накидали законопроектов, и в угоду производителей кассовых аппаратов, совпадение, конечно, с учетом того, что ближайший родственник одного из депутатов является собственником крупнейшего производителя кассовых аппаратов.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:17

  wild2006 написав:
  RomanTik написав:А теперь представим маленький городишко в котором по этому закону может быть только одна аптека (т.к. ближе 500 метров - низзя). Вопрос - в какую сторону изменятся цены в этой одной аптеке? Идем далее - т.к. лекарства только рецептам, то без него не продадут, а значит оборот в аптеке упадет (ведь отсеются те кто просто забъет на поход к врачу - типа само пройдет). А чтобы не упала прибыль что сделает хозяин? Правильно - увеличит цены. Так что не нужно нам такой "заботы" от депутатов.

В Польше все работает. Просто бабки бегают к прикрепленному к району врачу(или как он там правильно называется) за рецептом.
Цены контролируются.
у нас так же ж .
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:30

  wild2006 написав:
  azon написав:представляю какие очереди будут в аптеки. и щас приходится стоять, а потом вообще будет ужас. не дохнут украинцы от реформ, хотят ускорить процес

Очереди станут меньше так как один рецепт может включать себя сразу все нужные лекарства.
Более того, в Польше система крайне эффективна, нужный препарат привезут лично для вас уже на следующий день под заказ, то есть ездить по всему городу не придется.

Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.

спасибо тебе милый человек платить каждый раз за рецепт ? и лекарства в баночках без маркировки ! вот это супер !
свинорыл
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:38

  yama написав:Бабок барбовальщиц и т.д. станет в разы меньше, самолечек станет в разы меньше.

спасибо тебе милый человек платить каждый раз за рецепт ? и лекарства в баночках без маркировки ! вот это супер ![/quote]

С какого это каждый раз платить за рецепт? Врачам у нас все равно платит бюджет.
А в Польше страховка решает.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:38

  wild2006 написав:С какого это каждый раз платить за рецепт? Врачам у нас все равно платит бюджет.
А в Польше страховка решает.
если копировать Европу и США то там только по рецепту
свинорыл
yama
 
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