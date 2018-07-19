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Порошенко підписав закон про
штрафи за несплату аліментів

Порошенко підписав закон про штрафи за несплату аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:35

Порошенко підписав закон про штрафи за несплату аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про штрафи за несплату аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:35

Укажите № закона или хотя бы его полное наименование...
veles47
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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