Однак в епоху автоматизації ситуація може докорінно змінитися, пише CNBC.
Дивися повний текст Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 06:09
Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій.
Додано: Чет 26 лип, 2018 06:09
" Харари заявил, что уничтожение однотипных и скучных профессий не является неправильным – вместо них появится более значимая работа. Однако Харари предупредил о возможном появлении “бесполезного класса” – тех людей, кто остался без работы. Он призывал чиновников и государственные структуры обеспечить переквалификацию общества."
Нашел кого призывать, насмешил
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