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Роботи і штучний інтелект не
замінять людей творчих професій

Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:09

Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій

Пропонуємо до обговорення:
Однак в епоху автоматизації ситуація може докорінно змінитися, пише CNBC.

Дивися повний текст Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:09

" Харари заявил, что уничтожение однотипных и скучных профессий не является неправильным – вместо них появится более значимая работа. Однако Харари предупредил о возможном появлении “бесполезного класса” – тех людей, кто остался без работы. Он призывал чиновников и государственные структуры обеспечить переквалификацию общества."
Нашел кого призывать, насмешил
hodkonem36
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