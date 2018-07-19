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Розробили матеріал, що може
замінити пластикові пакети

Розробили матеріал, що може замінити пластикові пакети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:05

Розробили матеріал, що може замінити пластикові пакети

Пропонуємо до обговорення:
У Технологічному інституті Джорджії, США створили прозорий гнучкий матеріал, який в перспективі зможе замінити пластикові упаковки для продуктів, передає Свідок.

Дивися повний текст Розробили матеріал, що може замінити пластикові пакети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:05

а хитин где брать - из тараканов?
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:13

Re: Розробили матеріал, що може замінити пластикові пакети

То все добре, але треба створювати речі, які незабруднюють навколишнє середовище, а швидко розкладаються.
голийВкропиві
 
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