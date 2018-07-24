У Технологічному інституті Джорджії, США створили прозорий гнучкий матеріал, який в перспективі зможе замінити пластикові упаковки для продуктів, передає Свідок.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 07:05
Розробили матеріал, що може замінити пластикові пакети
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Додано: Чет 26 лип, 2018 07:13
Re: Розробили матеріал, що може замінити пластикові пакети
То все добре, але треба створювати речі, які незабруднюють навколишнє середовище, а швидко розкладаються.
Додано: Суб 28 лип, 2018 08:21
Может они и разлагаются, только вопрос, насколько чистым будет производство этих пакетов. Как бы не получилось так что эти пакетики можно даже кушать, а завод принесет больше вреда чем пластик который заменили...
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