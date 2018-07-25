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Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 07:42
Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив кандидат економічних наук Андрій Новак.
Дивися повний текст Кабмін і НБУ хочуть штучно \"опустити\" гривню до кінця року - експерт
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Додано: Чет 26 лип, 2018 07:43
Очередная "пэрэмога" знатока "кэрування" державою.
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nacik67
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