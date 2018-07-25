Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...

Додано: Чет 26 лип, 2018 09:49

Полный бред написан! Гривну не надо опускать искусственно. Она сама завалится. Для удержания курса надо сжигать золотовалютные резервы, но дров на долго может не хватить. Здесь слово "искусственно" звучит, как "умышленно". А это уже диверсия против воюющей с российским агрессором страны и украинского народа! Для этого достаточно просто ничего не делать. Что может быть еще проще? А может официально разрешить в Украине производить любые расчеты в евро? Мы, всё же, в Европу хотели... Тогда никто не будет гоняться за долларом и евро по обменникам, про гривну забудут. И она уйдет в небытие за ненадобностью. Ведь ни для кого уже не секрет, что все эти "сезонные" курсовые колебания за последние 3 года устраиваются нашей властью искусственно, чтобы срубить на этом денег. Ведь по другому зарабатывать (строить производство, привлекать инвестиции, выпускать и продавать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию) наша власть не умеет. Только паразитировать - воровать, брать взятки и грабить народ любыми способами (тарифы, абонплаты, девальвация гривны, банкротство банков...) Мало того, они дают возможность заработать за счет натерпевшегося не мало бед украинского народа иностранным инвесторам-спекулянтам! Ведь существенное снижение курса гривны происходит именно из-за них, сразу же после того, как они фиксируют прибыль по зимним облигациям, массово заходят в валюту и выводят её из страны на родину. Одним словом, грабят пересичного все, кому не лень. И свои, и иностранцы. Уже и брать нечего. Это всё равно, что воровать с кладбища. Греха не боятся...