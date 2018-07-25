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Кабмін і НБУ хочуть штучно
"опустити" гривню до кінця...

Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:42

Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив кандидат економічних наук Андрій Новак.

Дивися повний текст Кабмін і НБУ хочуть штучно \"опустити\" гривню до кінця року - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:43

Очередная "пэрэмога" знатока "кэрування" державою.
nacik67
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:45

таких экспертов - как го**на за баней
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:52

  trololo написав:таких экспертов - как го**на за баней


Согласен. Хороший эксперт это тот эксперт который любое го**но государства может превратить в конфетку ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:12

Я вам покажу как надо Керувать державой ))) Помните риторику главного керувальныка ...
macho070707
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:25

macho070707 Относительно тех ступенек на Пейзажной аллее, Вы посчитали все работы, или как то вычленили каждую ступеньку для красивой манипуляции?
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:47

megabrualdeath
эта уже тема не нова, еще осталось про рухнувший мост смету откатов узнать и так во всем куда страна катится
https://comments.ua/world/628454-stupen ... loger.html
macho070707
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:49

Полный бред написан! Гривну не надо опускать искусственно. Она сама завалится. Для удержания курса надо сжигать золотовалютные резервы, но дров на долго может не хватить. Здесь слово "искусственно" звучит, как "умышленно". А это уже диверсия против воюющей с российским агрессором страны и украинского народа! Для этого достаточно просто ничего не делать. Что может быть еще проще? А может официально разрешить в Украине производить любые расчеты в евро? Мы, всё же, в Европу хотели... Тогда никто не будет гоняться за долларом и евро по обменникам, про гривну забудут. И она уйдет в небытие за ненадобностью. Ведь ни для кого уже не секрет, что все эти "сезонные" курсовые колебания за последние 3 года устраиваются нашей властью искусственно, чтобы срубить на этом денег. Ведь по другому зарабатывать (строить производство, привлекать инвестиции, выпускать и продавать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию) наша власть не умеет. Только паразитировать - воровать, брать взятки и грабить народ любыми способами (тарифы, абонплаты, девальвация гривны, банкротство банков...) Мало того, они дают возможность заработать за счет натерпевшегося не мало бед украинского народа иностранным инвесторам-спекулянтам! Ведь существенное снижение курса гривны происходит именно из-за них, сразу же после того, как они фиксируют прибыль по зимним облигациям, массово заходят в валюту и выводят её из страны на родину. Одним словом, грабят пересичного все, кому не лень. И свои, и иностранцы. Уже и брать нечего. Это всё равно, что воровать с кладбища. Греха не боятся...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:36

Re: штучно

  Obval_Defoltovich написав:официально разрешить в Украине производить любые расчеты в евро? Мы, всё же, в Европу

А минималки как подымать? другие соц.стандарты
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12

"эксперт", глава комитета, у которого не функционирует сайт, член "Украинской партии" (я не шучу), бывший проректор великого "Европейского университета" заявил - вода мокрая. снег иногда выпадает зимой. а всё это - план правительства.
как легко быть гениальным экспертом, посмотрев на график и прогноз курса. Где был этот мега-эксперт, когда гривна с 28 до 26 укреплялась? Это тоже был секретный план правительства по невыполнению бюджета? Или может быть логично, что когда валюты на рынке становится меньше, а спрос растёт - её цена растёт? О! ДА Я ЖЕ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ЭКСПЕРТ!
alexkr
 
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