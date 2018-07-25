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Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:16
Да, скорее покупайте валюту, а не то подорожает!
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alexander_khirhyalan
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