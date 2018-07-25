мда, когда-то Новак производил впечатление более серьезного экономиста...
Выше 29,3 в этом году если и будет, то на пол дня максимум.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:13
Re: Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...
мда, когда-то Новак производил впечатление более серьезного экономиста...
Выше 29,3 в этом году если и будет, то на пол дня максимум.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:52
Забыли за Август когда Бакас падает .... Это все тенденция 20 числа курс попер так как хотят заработать на полученных зарплатах и задержанных пенсиях народ в панике побежит менять хоть по 28 только спустя неделю откатят на 26,20 обратно август не сезон... В нашей стране Государство может только зарабатывать на качелях больше не на чем (( а да да забыл еще проезд остался по 8 ))) вспоминаем осень докатили до 28,9 а потом резко опустили до 26
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