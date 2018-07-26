Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...

Додано: Чет 26 лип, 2018 13:56

...да все проще...я о причинах , есть факт невыполнения бюджета по поступлениях , а как известно и предыдущие и настоящие "керувальныкы" когда нехватало денег-то выполняли бюджет по доходах за счет девальвации....о така х...малята )

Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45