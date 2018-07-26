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Кабмін і НБУ хочуть штучно
"опустити" гривню до кінця...

Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:13

Re: Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...

мда, когда-то Новак производил впечатление более серьезного экономиста...
Выше 29,3 в этом году если и будет, то на пол дня максимум.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:52

Забыли за Август когда Бакас падает .... Это все тенденция 20 числа курс попер так как хотят заработать на полученных зарплатах и задержанных пенсиях народ в панике побежит менять хоть по 28 только спустя неделю откатят на 26,20 обратно август не сезон... В нашей стране Государство может только зарабатывать на качелях больше не на чем (( а да да забыл еще проезд остался по 8 ))) вспоминаем осень докатили до 28,9 а потом резко опустили до 26
macho070707
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:56

Re: Кабмін і НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця...

...да все проще...я о причинах , есть факт невыполнения бюджета по поступлениях , а как известно и предыдущие и настоящие "керувальныкы" когда нехватало денег-то выполняли бюджет по доходах за счет девальвации....о така х...малята )
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:34

Вообче за такие искуственные колебания садить в тюрьму надо за подрыв экономики во время войны и обнищание украинского населения работающего на внутренем рынке.
Дополнительно эт оопять обесценивания вкладов огромного количества людей. Вот так работают товарищи гопники в КабМине и НацБанке.
anton_gms
 
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